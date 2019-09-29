Зеленский поздравил украинских иудеев с праздником Рош-ха-Шана

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил еврейскую громаду Украины за активное участие в общественной жизни страны и поздравил украинских иудеев с праздником Рош-ха-Шана (еврейского Нового года), сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Спасибо еврейской общине Украины за активное участие в общественной жизни страны. И верю, что мы объединены общей целью - жить в свободной, мирной, демократической и высокоразвитой Украине", - отметил президент в поздравлении, опубликованном на официальном сайте президента Украины в воскресенье вечером.

Президент Украины отметил, что события истории сделали украинцев сильнее и милосерднее.

"На судьбу украинцев и евреев выпало много испытаний. Но трагические события истории сделали всех нас сильнее и милосерднее. Потому что удалось сохранить не только свою национальную идентичность и самобытную культуру, но и получить государственную независимость", - подчеркнул Зеленский.

"Желаю всем крепкого здоровья и согласия в семьях. Счастливого и сладкого Нового года", - подытожил президент Украины.