События

19:09 29.09.2019

Зеленский поздравил украинских иудеев с праздником Рош-ха-Шана

1 мин читать
Зеленский поздравил украинских иудеев с праздником Рош-ха-Шана

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил еврейскую громаду Украины за активное участие в общественной жизни страны и поздравил украинских иудеев с праздником Рош-ха-Шана (еврейского Нового года), сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Спасибо еврейской общине Украины за активное участие в общественной жизни страны. И верю, что мы объединены общей целью - жить в свободной, мирной, демократической и высокоразвитой Украине", - отметил президент в поздравлении, опубликованном на официальном сайте президента Украины в воскресенье вечером.

Президент Украины отметил, что события истории сделали украинцев сильнее и милосерднее.

"На судьбу украинцев и евреев выпало много испытаний. Но трагические события истории сделали всех нас сильнее и милосерднее. Потому что удалось сохранить не только свою национальную идентичность и самобытную культуру, но и получить государственную независимость", - подчеркнул Зеленский.

"Желаю всем крепкого здоровья и согласия в семьях. Счастливого и сладкого Нового года", - подытожил президент Украины.

 

Теги: #зеленский #украина #поздравления
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:33 29.09.2019
Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

10:54 29.09.2019
Innovation District IT Park во Львове подписал долгосрочные контракты на 60% офисных площадей

Innovation District IT Park во Львове подписал долгосрочные контракты на 60% офисных площадей

10:47 29.09.2019
Криклий заявил об организации пассажирских перевозок на админгранице с аннексированным Крымом

Криклий заявил об организации пассажирских перевозок на админгранице с аннексированным Крымом

10:13 29.09.2019
В Минобороны почтили память погибших украинских военнослужащих

В Минобороны почтили память погибших украинских военнослужащих

09:42 29.09.2019
Польша выделила более $1 млн на гумпомощь Донбассу

Польша выделила более $1 млн на гумпомощь Донбассу

09:20 29.09.2019
Зеленский о трагедии в Бабьем яру: украинцы едины в стремлении не допустить проявлений вражды на расовой или национальной почве

Зеленский о трагедии в Бабьем яру: украинцы едины в стремлении не допустить проявлений вражды на расовой или национальной почве

08:50 29.09.2019
В Сумах от взрыва в производственном цеху пострадали восемь человек

В Сумах от взрыва в производственном цеху пострадали восемь человек

08:49 29.09.2019
Lviv Tech Angels может до конца 2019г заключить первую инвестиционную сделку

Lviv Tech Angels может до конца 2019г заключить первую инвестиционную сделку

07:41 29.09.2019
Боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

06:25 29.09.2019
В Киеве снова начнут курсировать скоростные трамваи № 1 и №3

В Киеве снова начнут курсировать скоростные трамваи № 1 и №3

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

С начала суток субботы на Донбассе боевики 17 раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь

МИД Украины: По информации судовладельца, троих членов экипажа судна "Bourbon Rhode" спасли, два из них - украинцы

В Атлантическом океане исчезло судно с украинцами на борту, идет поисковая операция

Несколько сотен бывших сотрудников спецслужб США требуют привлечь Трампа к ответственности из-за деталей разговора с Зеленским

ПОСЛЕДНЕЕ

В Гонконге, несмотря на действия полиции, продолжаются протестные акции

С полуночи боевики 6 раз обстреляли украинские позиции

Более тысячи человек в Сиднее вышли на демонстрацию в поддержку протестующих в Гонконге

Прощание с Шираком пройдет в Париже в воскресенье

Спасатели ликвидируют пожары на торфяниках в Черниговской области

В Киеве открыли после ремонта церковь 12 века, входящую в ансамбль Киево-Печерской Лавры

В Нежине мотоциклист выехал на встречную полосу движения и врезался в полицейский патруль

В ночь на 29 и 30 сентября движение транспорта через Южный мост в Киеве ограничат

С начала суток субботы на Донбассе боевики 17 раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь

В больнице умер один з пострадавших в ДТП в Умани

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА