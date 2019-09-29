События

13:04 29.09.2019

С полуночи боевики 6 раз обстреляли украинские позиции

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С полуночи боевики 6 раз обстреляли украинские позиции

Незаконные вооруженные формирования шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил с начала суток, потерь в рядах украинских военнослужащих нет, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины в воскресенье.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.30 российско-оккупационные войска осуществили уже 6 обстрелов. Характер действий оккупантов не меняется… По имеющейся информации, с начала текущих суток в Объединенных силах потерь нет, наши подразделения надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Два обстрела пришлись на луганское направление, четыре – на донецкое. Боевики использовали 120-е и 82-ги минометы, ручные противотанковые и автоматические гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

Теги: #оос #минобороны
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