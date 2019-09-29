События

11:36 29.09.2019

Более тысячи человек в Сиднее вышли на демонстрацию в поддержку протестующих в Гонконге

1 мин читать
Более тысячи человек в Сиднее вышли на демонстрацию в поддержку протестующих в Гонконге

- Более тысячи человек в воскресенье приняли участие в манифестации в Сиднее с целью поддержать протестующих в Гонконге, сообщает издание The Canberra Times.

Демонстранты несли транспаранты и флаги, и кроме этого, зонтики - символ прошедшей накануне в Гонконге акции, приуроченной к пятой годовщине "Движения зонтиков".

Участники манифестации призывали "стоять вместе с Гонконгом" и "бороться за свободу".

Западные СМИ в свою очередь отмечают, что это мероприятие должно дать старт целой серии подобных акций, запланированных на воскресенье по всему миру.

Накануне полиция Гонконга применила водометы, слезоточивый и перечный газ для разгона десятков тысяч демонстрантов, которые отмечали годовщину "Движения зонтиков". Так, пять лет назад активисты вышли на улицы Гонконга с требованием подлинного всеобщего избирательного права, а также отставки находившегося тогда во главе исполнительной власти Гонконга Лян Чжэньина.

Протесты в этом году продолжаются в Гонконге 17-ю неделю и изначально были вызваны намерением местных властей принять законопроект об экстрадиции жителей этого специального административного района КНР в другие районы Китая.

Администрация Гонконга отказалась от планов внесения поправок в закон об экстрадиции, которые изначально спровоцировали протесты, однако массовые выступления продолжаются.

Одновременно организаторы протестов выступили с призывами к США и Великобритании оказать помощь в "освобождении" Гонконга из-под контроля со стороны Пекина.

Теги: #гонконг #австралия #сидней
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:11 28.09.2019
В Гонконге применили водометы и слезоточивый газ против протестующих

В Гонконге применили водометы и слезоточивый газ против протестующих

07:45 10.09.2019
Эскалация насилия не способствует решению социальных проблем - глава администрации Гонконга

Эскалация насилия не способствует решению социальных проблем - глава администрации Гонконга

06:09 09.09.2019
Китай не допустит отделения Гонконга - китайская газета

Китай не допустит отделения Гонконга - китайская газета

13:48 08.09.2019
Демонстранты в Гонконге призвали США освободить город от контроля Пекина

Демонстранты в Гонконге призвали США освободить город от контроля Пекина

10:30 03.09.2019
Австралия зафиксировала профицит счета текущих операций впервые с 1975 года

Австралия зафиксировала профицит счета текущих операций впервые с 1975 года

09:20 29.08.2019
Власти Гонконга запретили массовые выступления, запланированные на субботу

Власти Гонконга запретили массовые выступления, запланированные на субботу

16:04 25.08.2019
Полиция Гонконга применила водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих

Полиция Гонконга применила водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих

13:04 24.08.2019
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гонконге

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гонконге

08:24 23.08.2019
Суд Гонконга продлил запрет на акции протеста в международном аэропорту

Суд Гонконга продлил запрет на акции протеста в международном аэропорту

06:50 21.08.2019
Австралия дала согласие на участие в международной коалиции против угроз Ирана в Ормузском проливе - австралийский премьер

Австралия дала согласие на участие в международной коалиции против угроз Ирана в Ормузском проливе - австралийский премьер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

С начала суток субботы на Донбассе боевики 17 раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь

МИД Украины: По информации судовладельца, троих членов экипажа судна "Bourbon Rhode" спасли, два из них - украинцы

В Атлантическом океане исчезло судно с украинцами на борту, идет поисковая операция

Несколько сотен бывших сотрудников спецслужб США требуют привлечь Трампа к ответственности из-за деталей разговора с Зеленским

ПОСЛЕДНЕЕ

Криклий заявил об организации пассажирских перевозок на админгранице с аннексированным Крымом

В Минобороны почтили память погибших украинских военнослужащих

Польша выделила более $1 млн на гумпомощь Донбассу

В Сумах от взрыва в производственном цеху пострадали восемь человек

Боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

В Киеве снова начнут курсировать скоростные трамваи № 1 и №3

Прощание с Шираком пройдет в Париже в воскресенье

Спасатели ликвидируют пожары на торфяниках в Черниговской области

В Киеве открыли после ремонта церковь 12 века, входящую в ансамбль Киево-Печерской Лавры

В Нежине мотоциклист выехал на встречную полосу движения и врезался в полицейский патруль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА