События

10:13 29.09.2019

В Минобороны почтили память погибших украинских военнослужащих

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В Минобороны почтили память погибших украинских военнослужащих

В Министерстве обороны Украины почтили память погибших украинских военнослужащих, в частности, в результате конфликта на востоке страны, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

"9 сентября в Министерстве обороны Украины состоялся ежедневный церемониал чествования защитников Украины, погибших в этот день в разные годы и в результате российской вооруженной агрессии на востоке Украины", - говорится в сообщении, обнародованном утром в воскресенье на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

На церемонии присутствовали руководящий состав Минобороны и Генштаба ВСУ, офицеры и работники структурных подразделений оборонного ведомства, представители Государственной пограничной службы Украины, лицеисты и военнослужащие Киевского гарнизона.

Отмечается, что 29 сентября в 2004 году во время выполнения задач в составе украинского миротворческого контингента Миссии ООН по стабилизации в Ираке погиб украинский подполковник Олег Тихонов. А в 2017 году погибли два защитника Украины - старшина Луганского пограничного отряда Сергей Гувир и старший прапорщик Луганского пограничного отряда Дмитрий Деде.

Память погибших почтили минутой молчания и возложили цветы к Стеле памяти.

Теги: #военные #минобороны #память #украина
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