События

09:42 29.09.2019

Польша выделила более $1 млн на гумпомощь Донбассу

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Польша выделила более $1 млн на решение гуманитарных проблем на аннексированных территориях Донбасса этой зимой, средства перечислили управлению по координации гуманитарных вопросов ООН, сообщило представительство Польши при организации ООН в Женеве в Twitter.

По информации ООН, более пяти миллионов украинцев будут переживать шестую зиму в условиях вооруженного конфликта на Донбассе. Выделенные деньги направят на помощь наиболее уязвимым, в частности, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.

 

Теги: #финансирование #польша #донбасс #гумпомощь #украина
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Интерфакс-Украина
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