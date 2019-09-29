В Сумах от взрыва в производственном цеху пострадали восемь человек

В результате взрыва на заводе в Сумах пострадали восемь человек, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"28 сентября в 10:51 в Сумах по ул. Линейная 18, на территории завода ООО "Гуала Кложерс Украина" в производственном цехе произошел взрыв производственного оборудования с последующим горением. В результате взрыва госпитализированы восемь человек", - говорится в сообщении.

Спасатели ГСЧС в 11:55 ликвидировали пожар на площади 50 кв. м.