Боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали
За минувшие сутки боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"28 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки потери в результате обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, трижды неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, по два раза вблизи Лебединского и Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. дважды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем, неподалеку Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Новогнатовки - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, шесть раз вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды неподалеку Новгородского - из миномета 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Троицкого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, неподалеку Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия, вблизи станции Кондрашевская - из миномета калибра 82 мм, неподалеку Луганского - из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов с нашей стороны не было", - добавили в пресс-центре.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил неподалеку Новотроицкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Павлополя - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил вблизи Майского - из миномета калибра 82 мм, а также из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.