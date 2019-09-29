В Киеве снова начнут курсировать скоростные трамваи № 1 и №3

В понедельник, 30 сентября, восстановят движение трамваев №1 и №3 и троллейбуса №27К, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"С 30 сентября движение трамваев № 1, № 3 и троллейбусов № 27К будет восстановлено", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, отменят автобусы маршрутов №3Т и №4, сообщили в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Отмечается, что 29 сентября скоростные трамваи будут курсировать без пассажиров.

Также с 28 сентября отменят движение трамваев №2. Вместо них будут курсировать автобусы № 2Т по маршруту: Михайловская Борщаговка - Кольцевая дорога: ул. Симиренко - б-р Кольцова - ул. Литвиненко-Вольгемут - ул. Зодчих - ул. Леся Курбаса, в обратном направлении - ул. Леся Курбаса - ул. Владимира Покотило - б-р Кольцова - ул. Симиренко.