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05:38 29.09.2019

Прощание с Шираком пройдет в Париже в воскресенье

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Церемония прощания со скончавшимся 26 сентября экс-президентом Франции Жаком Шираком пройдет утром в воскресенье в Доме инвалидов в Париже, сообщило издание Le Figaro со ссылкой на семью покойного.

Затем Ширак будет захоронен на кладбище Монпарнас в Париже.

Родственники Ширака хотят, чтобы погребение было проведено в понедельник в приватной обстановке. Однако точное время похорон пока не называется.

Ширак скончался в минувший четверг в возрасте 86 лет в своем доме в Париже, где он проживал с супругой Бернадетт.

Le Figaro напоминает, что в 2005 году Ширак перенес инсульт, и с тех пор его несколько раз госпитализировали.

Ширак занимал пост президента Франции с 1995 до 2007 годы. По завершении полномочий президента он отошел от общественной и политической жизни.

Теги: #прощание #ширак #франция
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