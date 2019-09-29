События

04:36 29.09.2019

Спасатели ликвидируют пожары на торфяниках в Черниговской области

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В Черниговской области спасатели продолжают тушить пожары на торфяниках, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"28 сентября продолжаются работы по ликвидации пожаров на торфяниках в Борзнянскому и Нежинском районах", - говорится в сообщении.

На тушение пожаров от ГСЧС привлекалисьо 38 человек личного состава и 11 единиц специальной техники, от органов власти на местах - восемь работников и пять единиц техники.

"Осуществляется постоянный мониторинг пожарной обстановки с помощью квадрокоптера", - добавили в ведомстве.

Теги: #торфяники #черниговская_область #пожары #украина
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