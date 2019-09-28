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18:11 28.09.2019

В Гонконге применили водометы и слезоточивый газ против протестующих

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В Гонконге применили водометы и слезоточивый газ против протестующих

Полиция Гонконга в субботу применила водометы, слезоточивый и перечный газ для разгона десятков тысяч демонстрантов, собравшихся в день пятой годовщины "Движения зонтиков", сообщила газета South China Morning Post.

Полиция прибегла к таким мерам после того, как демонстранты начали перекрывать улицы, забрасывать полицейских бутылками с зажигательной смесью и камнями, а также ослеплять их лазерными указками.

Пять лет назад активисты вышли на улицы Гонконга с требованием подлинного всеобщего избирательного права, а также отставки находившегося тогда во главе исполнительной власти Гонконга Лян Чжэньина.

В этом году протесты в Гонконге продолжаются семнадцатую неделю подряд и вызваны намерением местных властей принять законопроект об экстрадиции жителей этого специального административного района КНР в другие районы Китая.

Администрация Гонконга отказалась от планов внесения поправок в закон об экстрадиции, однако массовые выступления продолжаются.

Теперь их участники требуют независимого расследования в отношении, по их мнению, жестоких и неправомерных действий полиции против протестующих. Кроме того, они выступают за незамедлительное освобождение всех задержанных участников протестов, против приравнивания протестов к беспорядкам, за прямые выборы руководства города.

Одновременно организаторы протестов выступили с призывами к США и Великобритании оказать помощь в "освобождении" Гонконга из-под контроля со стороны Пекина.

Теги: #гонконг #протесты
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