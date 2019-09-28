События

18:12 28.09.2019

МИД Украины: По информации судовладельца, троих членов экипажа судна "Bourbon Rhode" спасли, два из них - украинцы

1 мин читать

Спасены трое членов экипажа судна "Bourbon Rhode", в том числе двое украинцев, сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, ссылаясь на информацию судовладельца.

"По информации судовладельца, троих членов экипажа спасли. Два из них – граждане Украины. Спасательная операция продолжается", - написал Кирилич в своем аккаунте в Твиттер.

Ранее сообщалось, что 26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого были граждане Украины. Поисковую операцию проводит Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC).

Консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца, отметили в МИД.

Между тем, источники сообщили, что на борту могут быть десять украинцев.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Несколько сотен бывших сотрудников спецслужб США требуют привлечь Трампа к ответственности из-за деталей разговора с Зеленским

Супруги Порошенко посетили Гонтареву в Лондоне

В Умани столкнулись грузовик и автобус, травмированы девять пассажиров – полиция

На Львовщине завершились международные учения "Rapid Trident-2019"

В Киеве задержан тренер по мини-футболу, который развращал детей

ПОСЛЕДНЕЕ

Киевский метрополитен ограничит работу в связи с футбольным матчем в воскресенье

Киевский метрополитен ограничит работу в связи с футбольным матчем в воскресенье

В Гонконге применили водометы и слезоточивый газ против протестующих

В Атлантическом океане исчезло судно с украинцами на борту, идет поисковая операция

Полиция подтвердила информацию о 10 пострадавших в результате взрыва на заводе в Суммах

В Умань на празднование Рош Ха-Шана прибыли более 20 тыс. хасидов из 8 стран, грубых нарушений правопорядка не было – полиция

Несколько сотен бывших сотрудников спецслужб США требуют привлечь Трампа к ответственности из-за деталей разговора с Зеленским

Зеленский уволил бывшего первого замглавы СБУ Демчину в запас – указ

Полиция установила личности трех погибших, которых, вероятно, сбил поезд в Запорожской области

В Киеве три человека получили травмы, четыре машины повреждены в результате ДТП на парковке ТЦ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА