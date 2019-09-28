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15:46 28.09.2019

В Умань на празднование Рош Ха-Шана прибыли более 20 тыс. хасидов из 8 стран, грубых нарушений правопорядка не было – полиция

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В Умань на празднование Рош Ха-Шана прибыли более 20 тыс. хасидов из 8 стран, грубых нарушений правопорядка не было – полиция

 Более 20 тыс. паломников из восьми стран мира прибыли в Умань (Черкасская обл.) для празднования Рош Ха-Шана - Нового 5780 года по иудейскому календарю (в этом году отмечается с вечера 29 сентября по вечер 1 октября). Грубых нарушений публичного порядка не допущено, сообщил сектор коммуникации полиции Черкасской области.

"По состоянию на 12.00 в Умань прибыло 20 тысяч паломников, среди которых более 1600 детей", - говорится в сообщении полиции.

Ежесуточно публичный порядок и безопасность граждан в местах паломничества и их компактного проживания обеспечивают более 500 сотрудников полиции Украины и 20 сотрудников полиции Израиля.

За текущую неделю полиция зарегистрировала восемь уголовных правонарушений, совершенных на территории паломничества, среди которых - кража, грабеж, незаконное обращение с оружием и незаконное хранение наркотических средств.

"Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка в местах паломничества не допущено", - констатировали в полиции.

Как сообщила в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, около 25 тыс. хасидов прибыли в страну для празднования в Умани Рош Ха-Шана. С 6 сентября через границу не пропущено восемь граждан Израиля по разным причинам, в том числе из-за отсутствия необходимых документов и запрета на въезд в Украину во время предыдущего визита.

Теги: #хасиды #полиция #умань
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