События

14:44 28.09.2019

Зеленский уволил бывшего первого замглавы СБУ Демчину в запас – указ

1 мин читать
Зеленский уволил бывшего первого замглавы СБУ Демчину в запас – указ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Павла Демчину в запас СБУ с правом ношения военной формы.

"Уволить генерал-полковника Демчину Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе №719/2019 от 28 сентября.

Как сообщалось, 18 мая текущего года пятый президент Украины Петр Порошенко уволил первого замглавы СБУ Демчину.

Теги: #сбу #кадры #демчина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:51 27.09.2019
СБУ уведомила министра здравоохранения о признаках коррупции в поданных на подпись документах о закупке "скорых" на 100 млн грн

СБУ уведомила министра здравоохранения о признаках коррупции в поданных на подпись документах о закупке "скорых" на 100 млн грн

15:28 27.09.2019
СБУ задержала боевика транснациональной наркогруппировки "Химпром"

СБУ задержала боевика транснациональной наркогруппировки "Химпром"

14:09 27.09.2019
СБУ совместно с Интерполом занимается розыском подозреваемого в деле Гандзюк Левина

СБУ совместно с Интерполом занимается розыском подозреваемого в деле Гандзюк Левина

13:43 27.09.2019
Данилюк написал заявление об отставке с поста секретаря СНБО

Данилюк написал заявление об отставке с поста секретаря СНБО

16:57 26.09.2019
Кабмин назначил врио главы Госгеонедр директора департамента геологического контроля службы

Кабмин назначил врио главы Госгеонедр директора департамента геологического контроля службы

13:44 26.09.2019
Рябошапка уволил Кизя и Столярчука с должностей замгенпрокурора

Рябошапка уволил Кизя и Столярчука с должностей замгенпрокурора

12:23 26.09.2019
Сытник ожидает, что дело судей ОАСК будет расследовать СБУ, несмотря на фактическую подследственность ГБР

Сытник ожидает, что дело судей ОАСК будет расследовать СБУ, несмотря на фактическую подследственность ГБР

11:56 26.09.2019
Экс-глава Нацполиции Князев стал советником Авакова и членом коллегии МВД

Экс-глава Нацполиции Князев стал советником Авакова и членом коллегии МВД

19:56 25.09.2019
В Киеве СБУ блокировала контрабанду ядовитой агрохимии под видом стройматериалов, изъяла на 25млн грн

В Киеве СБУ блокировала контрабанду ядовитой агрохимии под видом стройматериалов, изъяла на 25млн грн

18:49 25.09.2019
СБУ в ходе спецоперации вывезла с территории ОРЛО боевика, члена "Таможенного комитета ЛНР"

СБУ в ходе спецоперации вывезла с территории ОРЛО боевика, члена "Таможенного комитета ЛНР"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Несколько сотен бывших сотрудников спецслужб США требуют привлечь Трампа к ответственности из-за деталей разговора с Зеленским

Супруги Порошенко посетили Гонтареву в Лондоне

В Умани столкнулись грузовик и автобус, травмированы девять пассажиров – полиция

На Львовщине завершились международные учения "Rapid Trident-2019"

В Киеве задержан тренер по мини-футболу, который развращал детей

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция подтвердила информацию о 10 пострадавших в результате взрыва на заводе в Суммах

В Умань на празднование Рош Ха-Шана прибыли более 20 тыс. хасидов из 8 стран, грубых нарушений правопорядка не было – полиция

Несколько сотен бывших сотрудников спецслужб США требуют привлечь Трампа к ответственности из-за деталей разговора с Зеленским

Полиция установила личности трех погибших, которых, вероятно, сбил поезд в Запорожской области

В Киеве три человека получили травмы, четыре машины повреждены в результате ДТП на парковке ТЦ

В Сумах на предприятии произошел взрыв и пожар, спасатели ликвидировали возгорание - ГСЧС

Супруги Порошенко посетили Гонтареву в Лондоне

Скончался режиссер и худрук театра "Ленком" Марк Захаров

В Умани столкнулись грузовик и автобус, травмированы девять пассажиров – полиция

На Львовщине завершились международные учения "Rapid Trident-2019"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА