Полиция установила личности трех погибших, которых, вероятно, сбил поезд в Запорожской области

Полиция установила личности трех человек, тела которых были обнаружены в Запорожской области на железнодорожном полотне.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Запорожской области, информация о троих погибших, обнаруженных на железнодорожных путях в селе Павловское Вольнянского района, поступила в полицию поздно вечером 27 сентября.

Полиция установила, что погибшие - жители Вольнянска: женщина, 1994 г.р., двое мужчин, 1977 и 1972 г.р. По предварительным данным следствия, их сбил поезд.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

Ранее Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что у железнодорожных путей вблизи с.Павловское Вольнянского района обнаружены тела трех человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом.