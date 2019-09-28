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13:20 28.09.2019

В Сумах на предприятии произошел взрыв и пожар, спасатели ликвидировали возгорание - ГСЧС

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В Сумах на предприятии произошел взрыв и пожар, спасатели ликвидировали возгорание - ГСЧС

Взрыв с последующим возгоранием произошел на территории одного из предприятий в г.Сумы в субботу утром, в настоящее время пожар ликвидирован, информация о пострадавших устанавливается, сообщило управление Госслужбы по ЧС в Сумской области.

Сообщение о взрыве и пожаре на предприятии по ул.Линейная поступило в 10.51.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что возгорание внутри производственного цеха. Огонь охватил производственное оборудование цеха и утеплитель стен на площади до 50 кв.м. Существовала угроза дальнейшего распространения огня.

По данным ГСЧС, в 11.17 пожар локализовали, в 11.55 ликвидировали. Информация о причинах взрыва и травмированных устанавливается.

"Телевизионная служба новостей" (ТСН) сообщила, что взрыв произошел на заводе, где изготавливают пробки для пэт-бутылок. По предварительной информации, взорвался один из станков, пострадали 10 человек.

Теги: #гсчс #сумы #пожар
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