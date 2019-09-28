События

12:27 28.09.2019

В Умани столкнулись грузовик и автобус, травмированы девять пассажиров – полиция

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В Умани столкнулись грузовик и автобус, травмированы девять пассажиров – полиция

 В Умани (Черкасская обл.) в субботу утром произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля, девять человек получили травмы и госпитализированы.

Как сообщила патрульная полиция Черкасской области в Фейсбуке, автобус Mercedes-Benz и грузовой автомобиль DAF столкнулись на автодороге М-05 (Киев - Одесса). По предварительной информации, водитель грузовика не предоставил преимущества в движении автобусу, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП травмированы девять пассажиров автобуса, их госпитализировали в Жашковскую центральную районную больницу.

В патрульной полиции указали, что движение транспорта на данном участке автодороги М-05 (153 км) затруднено.

Теги: #трасса #дтп #умань
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