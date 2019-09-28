Лжеминирование 51 объекта в Харькове квалифицировано как теракт - полиция

Информация о минировании 51 объекта (22 торговых центров, 8 медучреждений, а также жилых домов) в Харькове, поступившая в полицию в пятницу вечером, не подтвердилась.

"Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали помещения и прилегающую территорию указанных учреждений, эвакуировали 2226 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.