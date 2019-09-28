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08:45 28.09.2019

Главам 3 сельсоветов Киевской области сообщено о подозрении по факту хищения 2,4 млн грн дорожных средств

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Главам 3 сельсоветов Киевской области сообщено о подозрении по факту хищения 2,4 млн грн дорожных средств

Главам трех сельсоветов Киевской области сообщено о подозрении по факту хищений 2,4 млн грн, выделенных на ремонт дорог, сообщили в пресс-службе прокуратуры г.Киева.

"Столичной прокуратурой по результатам расследования преступной схемы по хищению почти 2,4 млн грн, выделенных на ремонт дорог в Вышгородском районе Киевской области, сообщается о подозрении главам трех поселковых советов Киевской области", – говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

В пресс-службе прокуратуры проинформировали, что в течение 2017-2018 годов служебные лица поселков Хотяновка, Новоселки и Новые Петровцы в Вышгородском районе Киевской области подписали акты приемки выполненных строительных работ с директором подрядной организации, занимающейся ремонтными работами асфальтовых дорог, и перечислили на счета общества более 20 млн грн.

Правоохранителями установлено, что работы проведены не полно и некачественно, а их объем не соответствует сведениям, указанным в документах. Ущерб составил 2,4 млн грн.

По результатам расследования председателям Новопетровского, Хотяновского и Новосилкивской сельских советов вручены письменные уведомления о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 (служебная халатность, приведшая к тяжким последствиям) УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Теги: #дороги #коррупция #киевская #чиновники
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