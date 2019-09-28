События

07:15 28.09.2019

Один боец ВСУ погиб с начала пятницы в результате 30 обстрелов на Донбассе

2 мин читать
Один боец ВСУ погиб с начала пятницы в результате 30 обстрелов на Донбассе

За пятницу и ночь субботы боевики 30 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего погиб украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью", – говорится в сводке, обнародованной в субботу утром на странице пресс-центра штаба ООС в Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 12 обстрелов позиций ООС: три раза вблизи Водяного - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Богдановки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем; неподалеку Марьинки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки, Лебединского, Новотроицкого - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 12 обстрелов украинских позиций: пять раз вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82-мм и гранатометов различных систем; трижды неподалеку Луганского - из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Южного - из миномета калибра 82-мм, вооружения БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Майского - из минометов калибра 120-мм и 82-мм; вблизи Новозвановки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82-мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – отметили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 5 обстрелов позиций ООС: дважды неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Лебединского - из миномета калибра 82-мм и стрелкового оружия; неподалеку Водяного - из ручного противотанкового гранатомета; вблизи Павлополя - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 1 обстрел украинских позиций: вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82-мм и стрелкового оружия.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:22 27.09.2019
Телеканалы "1+1" и "2+2" начали вещать в зоне проведения ООС

Телеканалы "1+1" и "2+2" начали вещать в зоне проведения ООС

07:21 27.09.2019
Боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

20:09 26.09.2019
Боевики с полуночи семь раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен украинский военный

Боевики с полуночи семь раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен украинский военный

14:35 26.09.2019
Лукашенко считает, что Украине ради мира нужно идти на уступки на Донбассе

Лукашенко считает, что Украине ради мира нужно идти на уступки на Донбассе

13:44 26.09.2019
Боевики с полуночи трижды нарушили режим тишины в зоне ООС

Боевики с полуночи трижды нарушили режим тишины в зоне ООС

07:22 26.09.2019
Боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинских военных

Боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинских военных

19:34 25.09.2019
Двое бойцов ВСУ пострадали на Донбассе с начала суток вследствие 17 обстрелов со стороны боевиков – пресс-центр ООС

Двое бойцов ВСУ пострадали на Донбассе с начала суток вследствие 17 обстрелов со стороны боевиков – пресс-центр ООС

19:26 25.09.2019
В пресс-центре ООС не выявили утечки персональных данных подавших документы на аккредитацию журналистов, но изменили электронный адрес для аккредитации

В пресс-центре ООС не выявили утечки персональных данных подавших документы на аккредитацию журналистов, но изменили электронный адрес для аккредитации

17:16 25.09.2019
Секретарь СНБО обсудил с британским советником по оборонной реформе ситуацию на Донбассе и поддержку Великобританией реформ в Украине

Секретарь СНБО обсудил с британским советником по оборонной реформе ситуацию на Донбассе и поддержку Великобританией реформ в Украине

16:44 25.09.2019
Зеленский: сильный лидер - не тот, кто легко отправляет солдат на верную смерть, а кто бережет каждую жизнь

Зеленский: сильный лидер - не тот, кто легко отправляет солдат на верную смерть, а кто бережет каждую жизнь

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На выходных во время Kyiv Lights Festival ограничено движение транспорта на Крещатике

Спецпредставитель США по Украине подал в отставку

S&P повысило рейтинг Украины до "B"

Изменения в составе правления компании Burisma Limited в мае 2014 года не были и не являются предметом расследования НАБУ

Экс-нардеп Жеваго заочно уведомлен о подозрении в выводе более 2,5 млрд грн из банка "Финансы и кредит"

ПОСЛЕДНЕЕ

Вблизи ж/д путей в Запорожской области обнаружены тела 3 человек, возможно травмированных электропоездом

В Киеве задержан тренер по мини-футболу, который развращал детей

У харьковчанина выманили более $48 тысяч по схеме "ваш сын попал в ДТП"

Помпео собирается в европейское турне бороться с влиянием РФ на Балканах

На выходных во время Kyiv Lights Festival ограничено движение транспорта на Крещатике

Власти Харькова "играют в наперстки", чтобы не выполнять решение суда об отмене возвращения проспекту Григоренко имени Жукова

Спецпредставитель США по Украине подал в отставку

США анонсируют новые санкции по Венесуэле, которые коснутся Кубы

Водитель, сбивший насмерть пенсионера в инвалидной коляске, проведет в тюрьме больше 3,5 лет

S&P повысило рейтинг Украины до "B"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА