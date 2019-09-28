События

06:09 28.09.2019

У харьковчанина выманили более $48 тысяч по схеме "ваш сын попал в ДТП"

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У харьковчанина выманили более $48 тысяч по схеме "ваш сын попал в ДТП"

Полиция разыскивает мошенников, выманивших у 46-летнего харьковчанина $ 48 230 по схеме "ваш сын попал в ДТП".

      "Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

      Как рассказал правоохранителям потерпевший, около 23:00 ему на мобильный позвонили неизвестные. Они сказали, что его сын попал в ДТП, находится в больнице и что для решения вопроса нужны значительные средства. Через некоторое время к мужчине домой приехал неизвестный и забрал деньги. Позднее заявитель с женой поехали в больницу, но сына там не нашли. Тогда они позвонили ему на мобильный. Выяснилось, что последний дома, с ним все хорошо.

Теги: #мошенничество #харьков
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