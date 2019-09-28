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04:47 28.09.2019

На выходных во время Kyiv Lights Festival ограничено движение транспорта на Крещатике

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На выходных во время Kyiv Lights Festival ограничено движение транспорта на Крещатике

В Киеве на Крещатике с 21:00 пятницы, 27 сентября, по 7:00 понедельника, 30 сентября, ограничат движение транспорта в связи с проведением третьего Международного фестиваля света и медиаискусства Kyiv Lights Festival, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"28-29 сентября на Крещатике продлится третий Международный фестиваль света и медиаискусства Kyiv Lights Festival. В связи с этим с 21:00 27 сентября по 7:00 30 сентября на главной улице столицы запретят движение всех видов транспорта - от пересечения улицы Крещатик и улицы Архитектора Городецкого до пересечения улицы Крещатик и улицы Богдана Хмельницкого", – сказано в сообщении на сайте мэрии в пятницу.

Кроме того, с 21:00 27 сентября по 7:00 30 сентября автобусы № 24 и №114 будут курсировать через Софийскую площадь.

В течение двух дней медиахудожники со всего мира будут устраивать световые инсталляции. Откроют фестиваль в 20:00 28 сентября возле КГГА. Фасад здания превратят в большой экран для международного конкурса 3D видеомаппинга. Заметным событием фестиваля станет запуск "Луча мечты", основой для которого стали 100 тыс. детских рисунков, собранных со всей Украины. Проект объединит в себе 3D-мапинг и технологии дополненной реальности AR.

Теги: #киев #ограничения #движение #фестиваль
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