Власти Харькова "играют в наперстки", чтобы не выполнять решение суда об отмене возвращения проспекту Григоренко имени Жукова

На очередную сессию Харьковского горсовета, которая состоится 16 октября, планируется вынести проект о внесении изменений в решение о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова, сообщил депутат горсовета Игорь Черняк.

"Они просто переформулировали текст решения, которое было отменено Харьковским окружным административным судом. По сути в нем ничего не меняется. Но формально это будет другое решение. Это их традиционная классическая игра в наперстки: когда суд признает решение незаконным и отменяет его, они вносят формальные изменения, а потом приходят в апелляционный суд и требуют закрыть производство, ссылаясь на то, что документа, который обжаловали изначально, больше нет", - сказал Черняк корреспонденту агентства Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что аналогичным образом власти Харькова действовали, в частности, когда в суде было обжаловано повышение тарифов на проезд в горэлектротранспорте.

Как сообщалось, 5 сентября Харьковский окружной административный суд удовлетворил административный иск, поданный депутатом горсовета Игорем Черняком, депутатом облсовета Дмитрием Булахом, депутатом Верховной рады VIII созыва Андреем Билецким, а также Харьковской терорганизацией "Блока Петра Порошенко "Солидарность",Харьковской облорганизацией "ВО "Свобода" и политической партией "Демократична Сокира" и отменил решение горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова.

В мотивировочной части документа указано, что при принятии решения горсовета была нарушена процедура. В частности, не было проведено общественное обсуждение предлагаемого переименования проспекта. Кроме того, горсовет не предоставил суду доказательств того, что проект решения был обнародован не позже, чем за 20 дней до проведения сессии, как того требует законодательство.

10 сентября городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил, что на решение суда первой инстанции будет подана апелляция.

В мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова и убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную там проукраинскими активистами в сентябре 2014 года.

В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов. В течение 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс.голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.

19 июня Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова. В поддержку такого решения проголосовали 59 депутатов, против – 13.

В тот же день по предложению вице-премьера Вячеслава Кириленко Кабинет министров инициировал проверку законности решения Харьковского горсовета.

20 июня полиция начала уголовное производство по ч.1 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.