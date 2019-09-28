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02:52 28.09.2019

Спецпредставитель США по Украине подал в отставку

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Спецпредставитель США по Украине подал в отставку

Спецпредставитель ССША по Украине в пятницу подал в отставку, сообщают американские СМИ в субботу со ссылкой на источники.

По их информации, в пятницу Волкер встретился с госсекретарем США Майком Помпео и сообщил ему об этом решении.

Издание The Daily Beast отмечает, что такое развитие событий произошло на фоне скандала вокруг летнего телефонного разговора президентов США и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Американские демократы считают, что Трамп оказывал давление на Киев, чтобы добиваться расследования в отношении сына своего политического соперника - Джо Байдена. По сообщению американских СМИ, Волкер мог быть задействован в обсуждении дела сына Байдена с украинскими официальными лицами. Он фигурирует в числе сотрудников госдепа, информацию о которых запросили члены палаты представителей, расследующие "украинское дело".

Теги: #сша #отставка #украина
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