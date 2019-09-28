События

00:44 28.09.2019

Водитель, сбивший насмерть пенсионера в инвалидной коляске, проведет в тюрьме больше 3,5 лет

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Водитель, сбивший насмерть пенсионера в инвалидной коляске, проведет в тюрьме больше 3,5 лет

      Змиевский районный суд Харьковской области вынес обвинительный приговор 38-летнему местному жителю, сбившего насмерть 68-летнего мужчину в инвалидной коляске.

      Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, водитель признан виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло гибель человека (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

      "Водитель приговорен к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года... Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование", - говорится в сообщении.

      Авария произошла 28 июля этого года в г.Змиев. Пенсионер в инвалидной коляске двигался по дороге. Вдруг позади его догнал автомобиль Opel. Водитель авто, не сбавляя скорости, снес инвалидную коляску и уехал с места происшествия. От полученных травм мужчина с инвалидностью погиб на месте.

Теги: #наказание #дтп #харьковская
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