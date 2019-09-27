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22:49 27.09.2019

Готовящие импичмент демократы запросили у Белого дома информацию о блокировании помощи Украине

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Готовящие импичмент демократы запросили у Белого дома информацию о блокировании помощи Украине

Демократы из Палаты представителей США требуют от Белого дома предоставить им информацию, связанную с заморозкой выделения помощи Украине, передает в пятницу агентство Associated Press.

В комитете нижней палаты конгресса США по бюджету сообщили, что направили соответствующий запрос исполняющему обязанности главы аппарата Белого дома Мику Малвейни, а также главе Управления по административным вопросам и бюджету Белого дома Расселу Воту.

Отмечается, что конгрессмены хотят получить данные о том, когда Белый дом принял решение о замораживании выделения этой помощи и какими политическими причинами администрация при этом руководствовалась.

В среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.

Поводом стало сообщение, переданное сотрудником американской разведки своему руководство, относительно содержания телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле этого года. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления.

Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Ряд СМИ сообщал, что Трамп, пытаясь инициировать расследование против сына Байдена, задерживал выделение Украине военной помощи. Сам президент опроверг эти утверждения.

Теги: #сша #помощь #украина #демократы
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