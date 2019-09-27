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22:27 27.09.2019

Чуть менее половины американцев за импичмент Трампу

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Чуть менее половины американцев за импичмент Трампу

Почти половина американцев поддерживает проведение инициированной демократами процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, свидетельствуют результаты опроса газеты The Hill.

Согласно его данным, 47% опрошенных выступают в поддержку этой процедуры. Отмечается, что этот показатель на 12 процентных пунктов выше, чем в июне этого года.

Еще 42% заявили, что не согласны с решением демократов начать процедуру импичмента. Остальные - 11% - не определились с ответом.

Опрос проводился 26-27 сентября - уже после старта в палате представителей процедуры импичмента. В опросе приняли участие более 1 тыс. человек.

В среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.

Поводом стало сообщение, переданное сотрудником американской разведки своему руководство, относительно содержания телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле этого года. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления.

Ранее западные СМИ сообщили, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

По требованию законодателей стенограмма беседы Трампа с Зеленским в июле также была передана им для изучения. Вместе с тем, как сообщают СМИ, это не заставило их отказаться от свертывания процедуры импичмента.

Ранее на этой неделе Белый дом опубликовал стенограмму этого разговора. Она составлена на основе записей сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским.

Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента. Сам Зеленский ранее на этой неделе заверил, что Трамп не оказывал на него давления по делу Байдена.

Теги: #сша #трамп #опрос #импичмент
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