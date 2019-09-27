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21:45 27.09.2019

Верховная Рада на предстоящей неделе может уже завершить "турборежим" - Стефанчук

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Верховная Рада на предстоящей неделе может уже завершить "турборежим" - Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что на следующей неделе украинский парламент уже может завершить так называемый "турборежим" принятия законов и перейти к обычному режиму работы.

"Думаю, на следующей неделе мы будем стараться завершить "турборежим" и перейти в нормальный режим работы", - сказал он в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер".

Стефанчук указал, что имеющая большинство "Слуга народа" не игнорирует мнение других фракций, но партия власти изначально предупреждала коллег по парламенту, что сначала намерена в ускоренном режиме принять подготовленный пакет законопроектов, в частности, от президента Украины Владимира Зеленского, необходимый для перезагрузки власти и запуска экономики.

"После этого мы перейдем в обычный режим", - подчеркнул он.

Стефанчук рассказал, что на предстоящей неделе в парламенте будут рассмотрены законопроекты о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение и изобличителях коррупции.

Теги: #функционирование #рада
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