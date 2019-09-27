События

20:57 27.09.2019

Программу действий правительства могут проголосовать уже на следующей неделе - Стефанчук

1 мин читать
Программу действий правительства могут проголосовать уже на следующей неделе - Стефанчук

Программу действий Кабинета министров Украины могут утвердить в парламенте уже на следующей неделе, отмечает первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"В воскресенье уже крайний срок, я говорил с премьер-министром Алексеем Гончаруком, он сказал, что программа будет внесена. Мы ее изучим и думаю, что уже на следующей неделе будем голосовать", - сказал он в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер".

Теги: #программа #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:58 27.09.2019
Стефанчук: Программу действий правительства могут проголосовать уже на следующей неделе

Стефанчук: Программу действий правительства могут проголосовать уже на следующей неделе

16:57 26.09.2019
Кабмин назначил врио главы Госгеонедр директора департамента геологического контроля службы

Кабмин назначил врио главы Госгеонедр директора департамента геологического контроля службы

15:08 25.09.2019
Кабмин уволил глав "Укртрансбезопасности" и "Укравтодора"

Кабмин уволил глав "Укртрансбезопасности" и "Укравтодора"

15:08 25.09.2019
Кабмин уволил руководителей ряда госструктур

Кабмин уволил руководителей ряда госструктур

14:49 25.09.2019
Кабмин утвердил четырех советников по "большой" приватизации

Кабмин утвердил четырех советников по "большой" приватизации

14:37 25.09.2019
Минцифры будет аутсорсить ресурсы секретариата Кабмина для оптимизации процессов

Минцифры будет аутсорсить ресурсы секретариата Кабмина для оптимизации процессов

14:25 25.09.2019
Правительство Украины создало спецгруппу по расследованию аварий на дорогах

Правительство Украины создало спецгруппу по расследованию аварий на дорогах

14:15 25.09.2019
Кабмин 25 сентября внесет в Раду законопроект об обороте земель сельхозназначения

Кабмин 25 сентября внесет в Раду законопроект об обороте земель сельхозназначения

13:56 25.09.2019
Кабмин уволил глав Госрезерва и Гослесагентства, четырех заместителей главы ФГИ

Кабмин уволил глав Госрезерва и Гослесагентства, четырех заместителей главы ФГИ

13:38 25.09.2019
Кабмин назначил еще 11 заместителей министров и госсекретарей

Кабмин назначил еще 11 заместителей министров и госсекретарей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Изменения в составе правления компании Burisma Limited в мае 2014 года не были и не являются предметом расследования НАБУ

Экс-нардеп Жеваго заочно уведомлен о подозрении в выводе более 2,5 млрд грн из банка "Финансы и кредит"

МВФ продолжит дискуссии с Украиной о новой 3-летней программе EFF в ближайшие недели

В Броварах автомобиль под управлением сотрудника полиции охраны въехал в остановку: погибла женщина, два человека травмированы

Боевики с полуночи семь раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен украинский военный

ПОСЛЕДНЕЕ

Верховная Рада на предстоящей неделе может уже завершить "турборежим" - Стефанчук

"Укроборонпром" вернул контроль над "Укрспецэкспортом"

Суд начал рассмотрение апелляции на приговор сотруднице т.н. МГБ "ДНР" с позывным "Тереза" спустя более 2 лет после его вынесения

Мининфраструктуры планируют сократить смертность на дорогах на треть в 2020 году – Ю.Лавренюк

Экс-президент Молдовы Лучинский допрошен по делу о краже $1 млрд из банковской системы, у него прошли обыски

Конгресс проголосовал за отмену мер, позволяющих Трампу финансировать стену с Мексикой

Члены антикоррупционного комитета Рады посетили Вашингтон по приглашению Атлантического совета США

В Крыму проходят обыски у активиста Аметова, полиция АРК открыла дело

НАБУ уведомило о подозрении в совершении ряда особо тяжких коррупционных преступлений экс-нардепа Березкина

Две работницы пекарни в Шостке получили ожоги из-за вспышки газовоздушной смеси - полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА