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20:58 27.09.2019

Стефанчук: Программу действий правительства могут проголосовать уже на следующей неделе

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Стефанчук: Программу действий правительства могут проголосовать уже на следующей неделе

Программу действий Кабинета министров Украины могут утвердить  в парламенте уже на следующей неделе, отмечает первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"В воскресенье уже крайний срок, я говорил с премьер-министром Алексеем Гончаруком, он сказал, что программа будет внесена. Мы ее изучим и думаю, что уже на следующей неделе будем голосовать", - сказал он в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер".

Теги: #программа_действий #украина #кабмин
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