Стефанчук: Программу действий правительства могут проголосовать уже на следующей неделе

Программу действий Кабинета министров Украины могут утвердить в парламенте уже на следующей неделе, отмечает первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"В воскресенье уже крайний срок, я говорил с премьер-министром Алексеем Гончаруком, он сказал, что программа будет внесена. Мы ее изучим и думаю, что уже на следующей неделе будем голосовать", - сказал он в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер".