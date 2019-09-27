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19:19 27.09.2019

Экс-президент Молдовы Лучинский допрошен по делу о краже $1 млрд из банковской системы, у него прошли обыски

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Экс-президент Молдовы Лучинский допрошен по делу о краже $1 млрд из банковской системы, у него прошли обыски

Сотрудники прокуратуры по борьбе с коррупцией Молдавии в пятницу провели обыск в доме и кабинете бывшего президента Молдовы Петра Лучинского, сообщила пресс-секретарь антикоррупционного ведомства Кэтэлина Богонос.

"Обыски и другие следственные мероприятия проведены в рамках расследования дела о банковском мошенничестве", - сказала Богонос "Интерфаксу".

В рамках мероприятий Лучинский дал показания в качестве подозреваемого по делу о краже миллиарда долларов из банковской системы.

Имя второго президента Молдавии Петра Лучинского фигурировало в отчете детективного агентства "Kroll" в качестве одного из бенефициаров денежных средств, украденных из банковской системы. Он был акционером банка "Unibank", основным владельцем которого был бизнесмен Илан Шор, сбежавший из Молдовы после смены власти.

На этой неделе прокуратура активизировала свои действия в расследовании банковского мошенничества. Обыски были проведены также у других акционеров банков, причастных к краже миллиарда долларов: у депутатов от партии Шора Марины Таубер, Регины Апостоловой, Петра Жардана. С них парламент снял депутатский иммунитет, в их отношении ведутся следственные мероприятия. Апостоловой запрещен выезд из страны, а Таубер находится под домашним арестом.

Известный молдавский предприниматель Илан Шор был председателем Совета директоров "Bаncа de Economii" ("Сберегательный банк"), а также одним из основных акционеров этого банка и двух других - "Banca Sociala" и "Unibank".

Ряд активистов партии Шора, а также Петр Лучинский и бывший глава агентства "Спутник-Молдова" Владимир Новосадюк числились среди акционеров банков Шора, и на их имя выдавались кредиты, которые не были возвращены банкам.

В 2014 году из трех банков было незаконно выведено за рубеж около одного миллиарда долларов, что составляло более 20% ВВП Молдовы.

В июне 2017 года Илан Шор был приговорен к 7,5 лет тюремного заключения, но он до сих пор остается на свободе, так как решение суда вступает в силу после рассмотрения в Апелляционной палате.

14 июня, сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию, Плахотнюк, Шор и их ближайшее окружение покинули Молдову. МВД предполагает, что Плахотнюк находится в США, а Шор - в Израиле.

Теги: #президент #молдова #обыск #допрос
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