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18:25 27.09.2019

В Крыму проходят обыски у активиста Аметова, полиция АРК открыла дело

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В Крыму проходят обыски у активиста Аметова, полиция АРК открыла дело

Главное управление Национальной полиции в Автономной Республике Крым зарегистрировало уголовное производство в связи с проведением незаконных обысков в домовладении крымскотатарского активиста, председателя Судакского регионального Меджлиса Ильвера Аметова в оккупированном Крыму.

Как сообщает прокуратура АРК в своем Телеграмм-канале в пятницу, действия незаконных "правоохранительных органов" полуострова квалифицированы по ч.2 ст.162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища).

Теги: #крым #аметов
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