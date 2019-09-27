В Крыму проходят обыски у активиста Аметова, полиция АРК открыла дело

Главное управление Национальной полиции в Автономной Республике Крым зарегистрировало уголовное производство в связи с проведением незаконных обысков в домовладении крымскотатарского активиста, председателя Судакского регионального Меджлиса Ильвера Аметова в оккупированном Крыму.

Как сообщает прокуратура АРК в своем Телеграмм-канале в пятницу, действия незаконных "правоохранительных органов" полуострова квалифицированы по ч.2 ст.162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища).