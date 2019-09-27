События

17:38 27.09.2019

Две работницы пекарни в Шостке получили ожоги из-за вспышки газовоздушной смеси - полиция

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Две работницы пекарни в Шостке получили ожоги из-за вспышки газовоздушной смеси - полиция

В Шостке Сумской области в результате произошедшей ночью вспышки газовоздушной смеси в больницу с ожогами разной степени тяжести госпитализированы две работницы пекарни, а полиция открыла уголовное производство, в рамках которого назначили ряд экспертиз для выяснения причин и обстоятельств происшествия.

"Выездом на место следственно-оперативной группы предварительно было установлено, что в то время в помещении работала дежурная рабочая смена в составе трех человек: две женщины в возрасте 48-ми и 47-ми лет, и 21-летний юноша. Вспышка газовоздушной смеси произошла в тот момент, когда старшая из работниц пекарни открыла дверь в туалетную комнату. В результате она больше всего и пострадала от ожогов: врачи диагностировали у нее поражения 15% площади тела, и сейчас она находится в реанимации. Ее коллега также получила ожоги и доставлена в хирургическое отделение местной больницы. Юноше медицинская помощь оказана без госпитализации", - говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Сумской области

Также в результате вспышки в помещении повреждены стекла окон, частично разрушены межкомнатные перегородки и туалетная комната. Возникший пожар ликвидировали вызванные спасатели.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа Шосткинского отдела полиции, взрывотехники и специалисты уголовного лаборатории ГУНП в области. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом), в рамках которого проводятся все необходимые следственные действия, направленные на выяснение причин и обстоятельств данного происшествия.

Теги: #полиция #шостка
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