События

16:18 27.09.2019

Изменения в составе правления компании Burisma Limited в мае 2014 года не были и не являются предметом расследования НАБУ

1 мин читать
Изменения в составе правления компании Burisma Limited в мае 2014 года не были и не являются предметом расследования НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует уголовное производство по факту совершения неправомерных действий чиновниками Минэкологии при выдаче специальных разрешений на пользование недрами предприятиям, учредителем которых является Burisma Limited, в 2010-2012 годах, то есть расследование не охватывает 2014 год, когда произошли изменения в составе правления этой компании, указали в НАБУ.

"События, которые расследуют детективы НАБУ по этому делу, охватывают лишь период 2010-2012 годов. Изменения, произошедшие в составе правления компании Burisma Limited, которые сейчас стали объектом внимания международного сообщества, произошли только в мае 2014 года, поэтому не являются и никогда не были предметом расследования НАБУ", - говорится в сообщении НАБУ в Фейсбуке в пятницу.

В мае 2014 года сын вице-президента США Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma Limited.

Теги: #набу #burisma
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:26 27.09.2019
НАБУ допросило Порошенко 23 сентября – Холодницкий

НАБУ допросило Порошенко 23 сентября – Холодницкий

12:39 26.09.2019
НАБУ уже передало ВАКС до десяти обвинительных актов – Сытник

НАБУ уже передало ВАКС до десяти обвинительных актов – Сытник

11:55 26.09.2019
Директор НАБУ: в последние 4 месяца работать стало проще

Директор НАБУ: в последние 4 месяца работать стало проще

11:42 26.09.2019
НАБУ не имеет отношения к "прослушке" директора ГБР, заявляет Сытник

НАБУ не имеет отношения к "прослушке" директора ГБР, заявляет Сытник

01:34 24.09.2019
Закончилось онлайн-голосование за новых кандидатов в Совет общественного контроля НАБУ

Закончилось онлайн-голосование за новых кандидатов в Совет общественного контроля НАБУ

17:11 23.09.2019
Совет общественного контроля НАБУ призвал Зеленского разъяснить украинцам сферу компетентности Бюро

Совет общественного контроля НАБУ призвал Зеленского разъяснить украинцам сферу компетентности Бюро

13:04 23.09.2019
Зеленский призвал украинцев сообщать о фактах взяточничества и коррупции на горячую линию НАБУ

Зеленский призвал украинцев сообщать о фактах взяточничества и коррупции на горячую линию НАБУ

11:47 23.09.2019
НАБУ направило в ВАКС дело о растрате 8,6млн грн "Центргаза"

НАБУ направило в ВАКС дело о растрате 8,6млн грн "Центргаза"

14:12 20.09.2019
В "Слуге народа" объясняют нехватку голосов за прослушку для НАБУ и ГБР "спецоперацией" оппонентов в отношении нардепов большинства

В "Слуге народа" объясняют нехватку голосов за прослушку для НАБУ и ГБР "спецоперацией" оппонентов в отношении нардепов большинства

17:11 17.09.2019
НАБУ и САП проводят обыски на Криворожской ТЭЦ в рамках расследования злоупотреблений должностных лиц ГП на сумму более 80 млн грн

НАБУ и САП проводят обыски на Криворожской ТЭЦ в рамках расследования злоупотреблений должностных лиц ГП на сумму более 80 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экс-нардеп Жеваго заочно уведомлен о подозрении в выводе более 2,5 млрд грн из банка "Финансы и кредит"

МВФ продолжит дискуссии с Украиной о новой 3-летней программе EFF в ближайшие недели

В Броварах автомобиль под управлением сотрудника полиции охраны въехал в остановку: погибла женщина, два человека травмированы

Боевики с полуночи семь раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен украинский военный

Миссия МВФ поддержала инициативы украинской власти - Зеленский на встрече с бондхолдерами и представителями рейтинговых агентств

ПОСЛЕДНЕЕ

Байдены и Злочевский не фигурируют в фактовом деле о злоупотреблениях чиновников Минэкологии Украины

СБУ задержала боевика транснациональной наркогруппировки "Химпром"

Экс-нардеп Жеваго заочно уведомлен о подозрении в выводе более 2,5 млрд грн из банка "Финансы и кредит"

Киев готов к запуску отопления на 97%

Телеканалы "1+1" и "2+2" начали вещать в зоне проведения ООС

СБУ совместно с Интерполом занимается розыском подозреваемого в деле Гандзюк Левина

Минцифры презентовало портал цифровых услуг "Дія"

Сообщение о минировании аэропорта "Львов" не подтвердилось

Саудовская Аравия начинает выдачу виз иностранным туристам

Легализация игорного бизнеса в Украине может дать толчок развитию 5-звездочных гостиниц

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА