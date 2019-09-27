Изменения в составе правления компании Burisma Limited в мае 2014 года не были и не являются предметом расследования НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует уголовное производство по факту совершения неправомерных действий чиновниками Минэкологии при выдаче специальных разрешений на пользование недрами предприятиям, учредителем которых является Burisma Limited, в 2010-2012 годах, то есть расследование не охватывает 2014 год, когда произошли изменения в составе правления этой компании, указали в НАБУ.

"События, которые расследуют детективы НАБУ по этому делу, охватывают лишь период 2010-2012 годов. Изменения, произошедшие в составе правления компании Burisma Limited, которые сейчас стали объектом внимания международного сообщества, произошли только в мае 2014 года, поэтому не являются и никогда не были предметом расследования НАБУ", - говорится в сообщении НАБУ в Фейсбуке в пятницу.

В мае 2014 года сын вице-президента США Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma Limited.