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15:14 27.09.2019

Экс-нардеп Жеваго заочно уведомлен о подозрении в выводе более 2,5 млрд грн из банка "Финансы и кредит"

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Экс-нардеп Жеваго заочно уведомлен о подозрении в выводе более 2,5 млрд грн из банка "Финансы и кредит"

Государственное бюро расследований (ГБР) заочно уведомило о подозрении бывшего народного депутата Украины Константина Жеваго в причастности к расхищению средств банка "Финансы и кредит" на сумму 2,5 млрд грн.

"Сегодня заочно вручили подозрение бывшему народного депутату Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 млрд гривеньбанка "Финансы и кредит"", - написала первый замдиректора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

По ее словам, в ходе досудебного расследования установлено, что офшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные лини в иностранных банках, впоследствии между банком Финансы и кредит" и иностранными банками был составлен договор залога на суму более $113, украинский банк выступил поручителем.

"В 2015 году за невыполнение обязательств офшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка "Финансы и кредит" те самые $113 млн. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" был признан неплатежеспособным", - пояснила Варченко.

Она также отметила, что прежде чем уведомить Жеваго о подозрении ГБР совместно с другими правоохранительными органами провело масштабную работу по анализу финансовых документов.

"В итоге были собраны материалы, которые дали основание считать, что народный депутат ІІІ-VIII созывов, который является бенефициарным собственником банка, причастен к организации преступной схемы по растрате средств финучреждения.

Также, уточнила Варченко, следствие установило, что средства, полученные по поручительству банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат Жеваго.

По словам замдиректора ГБР, Жеваго заочно уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

Ранее в рамках расследования были уведомлены о подозрении двое топ-менеджеров этого финучреждения. Также в двух уголовных делах уведомлены о подозрении 7 бывших должностных лиц банка, четверо из которых сейчас находятся в международном и государственном розыске.

27 сентября Жеваго вызван на допрос в ГБР для уведомления о подозрении и допроса в качестве подозреваемого.

Национальный банк Украины 17 декабря 2015 года по предложению ФГВФЛ принял постановление №898 об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк "Финансы и кредит", бенефициаром которого выступает народный депутат Верховной Рады VIII созыва и исполнительный директор горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго. Кроме того, Нацбанк намерен отсудить у Жеваго залог рефинансирования "Финансы и Кредит", которым стало финансовое поручительство в размере 1,45 млрд грн.

Банк "Финансы и кредит" был основан в 1990 году. Жеваго остается владельцем одноименной финансово-промышленной группы "Финансы и Кредит".

На внеочередных парламентских выборах 21 июля Жеваго, который был народным депутатом с 1998 года, баллотировался по мажоритарному округу №150 (Полтавская обл.), где проиграл кандидату от партии "Слуга народа" Алексею Мовчану.

Теги: #жеваго #гбр #подозрение
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