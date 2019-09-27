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14:22 27.09.2019

Телеканалы "1+1" и "2+2" начали вещать в зоне проведения ООС

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Телеканалы "1+1" и "2+2" начали вещать в зоне проведения ООС

Группа "1+1 media" согласно решению Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 19 сентября 2019 года начала трансляцию телеканалов "1+1" и "2+2" на территории проведения операции Объединенных сил (ООС), сообщила пресс-служба группы.

В "1+1 media" отмечают, что разрешения на временное вещание выданы сроком на один год с целью развития цифрового телевидения на линии разграничения и на границе с Крымом.

По данным группы, телеканалы "1+1" и "2+2" уже начали вещать в цифровом стандарте на 57 ТВК в г. Горняк (Донецкая обл.) и 50 ТВК в с. Чонгар (Генический р-н Херсонской обл.).

В ближайшее время начнется вещание телеканалов "1+1" и "2+2" в цифровом стандарте на 5 ТВК в пос. Широкое (Станично-Луганский р-н Луганской обл.) и телеканала "2+2" на 41 ТВК в с. Бахмутовци (Новоайдарский р-н Луганской обл.).

Как сообщалось, Нацсовет по телерадиовещанию совместно с Министерством информационной политики подготовил план развития аналогового телевидения в Донецкой, Луганской и Херсонской областях в 2020 году. Документ предусматривает установление дополнительных передатчиков аналогового телевидения в пгт Чаплинка и с. Чонгар Херсонской области, а также в Попаснянском районе Луганской и в г. Горняк Донецкой областей.

Теги: #1_1 #оос
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