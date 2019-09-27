События

13:07 27.09.2019

Саудовская Аравия начинает выдачу виз иностранным туристам

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Саудовская Аравия начинает выдачу виз иностранным туристам

Саудовская Аравия объявила о новом визовом режиме, впервые открыв двери для иностранных туристов.

Детали, касающиеся визового режима, будут обнародованы в пятницу вечером на мероприятии в городе Эд-Диръия, говорится в сообщении Генерального управления по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии.

Открытие страны для туризма является ключевым событием в рамках программы реформ Vision 30, целью которой является диверсификация экономики страны и сокращение ее зависимости от нефти.

Власти страны рассчитывают, что к 2030 году турпоток будет составлять 100 млн человек в год, что позволит привлечь значительные инвестиции и приведет к созданию миллиона рабочих мест.

Доходы от туризма, как надеется королевство, составят до 10% ВВП, отмечается в сообщении.

Власти начнут принимать заявки на получение туристических виз онлайн от граждан 49 стран, начиная с субботы, тогда как граждане не входящих в это число государств смогут обратиться в зарубежные посольства и консульства, сказал председатель совета директоров ведомства Ахмед аль-Хатиб в интервью Bloomberg TV.

Теги: #виза #саудовская_аравия
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