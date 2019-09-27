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12:20 27.09.2019

В Украине сохраниться теплая погода, пройдут небольшие дожди

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В Украине сохраниться теплая погода, пройдут небольшие дожди

В ближайшие сутки, 28 сентября, над Украиной продолжит господствовать теплая воздушная масса, но атмосферные фронты, перемещающиеся с Центральной Европы, принесут небольшие дожди в северо-западную половину страны, сообщает в пятницу Укргидрометцентр.

В субботу ночью во Львовской, Волынской и Ровенской, днем в западных, местами в северных и Винницкой областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9°, на юге и западе 7-12°; днем 14-19°, в южной части, Закарпатье и Прикарпатье 18-23°.

В Киеве в субботу без осадков, лишь в конце дня небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 14-16°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 28 сентября самая высокая температура днем была 29,3 в 1924г, самая низкая ночью -1,2 в 1906г.

На воскресенье, 29 сентября, синоптики прогнозируют временами дожди, лишь ночью в южной и восточной части, днем в западных областях без осадков. Ветер юго-западный, южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12°, в Одесской области до 16°; днем 15-20°, в южной части до 25°.

В Киеве в ночь на воскресенье умеренный, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 17-19°.

27 сентября в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 14-20°, в Днепре в пределах Киева 14°.

Теги: #погода #украина
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