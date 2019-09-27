Легализация игорного бизнеса в Украине может дать толчок развитию 5-звездочных гостиниц

Законопроект "О легализации игорного бизнеса", который проходит обсуждение в рамках рабочей группы Верховной Рады, после его принятия может дать существенный толчок развитию пятизвездочных гостиниц и стимулировать инвесторов к открытию новых объектов в этом сегменте, считает управляющий партнер ArtBuild Hotel Group Алексей Евченко.

"Существенный толчок к развитию гостиничного бизнеса даст принятие закона об игорном бизнесе, который будет регламентировать размещение казино в отелях 5* на определенное количество номеров в зависимости от региона. Отели под казино могут появиться как в крупных городах, так и в пока провинциальных, вызывая активное развитие и рост конкретного региона", - сказал он на конференции "Гостиничная недвижимость Украины: перспективы развития".

По мнению эксперта, законопроект имеет шансы быть принятым до конца 2019 года или в начале 2020. Согласно документу, казино будут размещаться в "пятерках" свыше 200 номеров – в Киеве, и свыше 120 – в Харькове, Львове, Днепре и Одессе, а во всех других городах – только от 100 номеров.

"Это подстегнет к развитию только сегмент "5 звезд". Здесь вопрос: есть ли у нас ключевая целевая аудитория и достаточно ли туристов для заполнения именно этого сегмента? В Киеве сейчас заполняемость пятизвездочных гостиниц составляет в среднем 38%. А если еще построят 5-10 объектов – уже есть заинтересованные в этом реальные инвесторы – с номерным фондом свыше 200 номеров, с большими местами для организации казино, что будет с экономикой этих отелей?", - говорит Евченко.

Как пояснил эксперт, рассматриваемая редакция законопроекта предусматривает обязательное требование к гостиницам – наличие 500 кв. м свободного пространства для размещения казино.

"Примерно из 70 пятизвездочных гостиниц в Украине такую большую свободную площадь имеют максимум 8-10 отелей. Поэтому очень важно, как будет принят законопроект", - резюмировал управляющий партнер ArtBuild Hotel Group.