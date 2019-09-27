События

12:49 27.09.2019

Легализация игорного бизнеса в Украине может дать толчок развитию 5-звездочных гостиниц

2 мин читать
Легализация игорного бизнеса в Украине может дать толчок развитию 5-звездочных гостиниц

Законопроект "О легализации игорного бизнеса", который проходит обсуждение в рамках рабочей группы Верховной Рады, после его принятия может дать существенный толчок развитию пятизвездочных гостиниц и стимулировать инвесторов к открытию новых объектов в этом сегменте, считает управляющий партнер ArtBuild Hotel Group Алексей Евченко.

"Существенный толчок к развитию гостиничного бизнеса даст принятие закона об игорном бизнесе, который будет регламентировать размещение казино в отелях 5* на определенное количество номеров в зависимости от региона. Отели под казино могут появиться как в крупных городах, так и в пока провинциальных, вызывая активное развитие и рост конкретного региона", - сказал он на конференции "Гостиничная недвижимость Украины: перспективы развития".

По мнению эксперта, законопроект имеет шансы быть принятым до конца 2019 года или в начале 2020. Согласно документу, казино будут размещаться в "пятерках" свыше 200 номеров – в Киеве, и свыше 120 – в Харькове, Львове, Днепре и Одессе, а во всех других городах – только от 100 номеров.

"Это подстегнет к развитию только сегмент "5 звезд". Здесь вопрос: есть ли у нас ключевая целевая аудитория и достаточно ли туристов для заполнения именно этого сегмента? В Киеве сейчас заполняемость пятизвездочных гостиниц составляет в среднем 38%. А если еще построят 5-10 объектов – уже есть заинтересованные в этом реальные инвесторы – с номерным фондом свыше 200 номеров, с большими местами для организации казино, что будет с экономикой этих отелей?", - говорит Евченко.

Как пояснил эксперт, рассматриваемая редакция законопроекта предусматривает обязательное требование к гостиницам – наличие 500 кв. м свободного пространства для размещения казино.

"Примерно из 70 пятизвездочных гостиниц в Украине такую большую свободную площадь имеют максимум 8-10 отелей. Поэтому очень важно, как будет принят законопроект", - резюмировал управляющий партнер ArtBuild Hotel Group.

Теги: #игорный_бизнес #мнение #гостинница
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:22 26.09.2019
Закон о "кешбеке" допускает возможность злоупотреблений со стороны злоумышленников

Закон о "кешбеке" допускает возможность злоупотреблений со стороны злоумышленников

15:01 26.09.2019
Законтрактованные НСЗУ клиники не смогут заниматься приписками, считают в НСЗУ

Законтрактованные НСЗУ клиники не смогут заниматься приписками, считают в НСЗУ

02:41 26.09.2019
Зеленский: давить на меня никто не может, и я не хочу быть вовлеченным в выборы в другой стране

Зеленский: давить на меня никто не может, и я не хочу быть вовлеченным в выборы в другой стране

21:09 20.09.2019
"Укроборонпром" может быть встроен в конструкцию предложенного премьером госхолдинга – Абромавичус

"Укроборонпром" может быть встроен в конструкцию предложенного премьером госхолдинга – Абромавичус

19:07 20.09.2019
Американской экономике не нужны дополнительные стимулы - глава ФРБ Бостона

Американской экономике не нужны дополнительные стимулы - глава ФРБ Бостона

12:11 12.09.2019
Ведущие страховщики Украины выражают поддержку проводимых руководством страны реформ небанковского финсектора

Ведущие страховщики Украины выражают поддержку проводимых руководством страны реформ небанковского финсектора

19:14 11.09.2019
Представление Зеленского об увольнении членов ЦИК содержит недостаточно весомые обоснования – Айвазовская

Представление Зеленского об увольнении членов ЦИК содержит недостаточно весомые обоснования – Айвазовская

01:09 07.09.2019
Украинский адвокат Рыбин: обмен - дело нескольких часов

Украинский адвокат Рыбин: обмен - дело нескольких часов

13:06 02.09.2019
Зеленский поручил до 1 декабря принять законы о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря

Зеленский поручил до 1 декабря принять законы о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря

11:38 23.08.2019
Реформу оборонного комплекса нужно начинать с создания органа управления ОПК во главе с вице-премьером

Реформу оборонного комплекса нужно начинать с создания органа управления ОПК во главе с вице-премьером

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МВФ продолжит дискуссии с Украиной о новой 3-летней программе EFF в ближайшие недели

В Броварах автомобиль под управлением сотрудника полиции охраны въехал в остановку: погибла женщина, два человека травмированы

Боевики с полуночи семь раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен украинский военный

Миссия МВФ поддержала инициативы украинской власти - Зеленский на встрече с бондхолдерами и представителями рейтинговых агентств

Умер экс-президент Франции Жак Ширак

ПОСЛЕДНЕЕ

Сообщение о минировании аэропорта "Львов" не подтвердилось

Саудовская Аравия начинает выдачу виз иностранным туристам

Полиция проверяет сообщение о минировании аэропорта "Львов"

В Украине сохраниться теплая погода, пройдут небольшие дожди

В Киеве полиция задержала мужчину, который пытался совершить кражу из Владимирского собора

В Париже в воскресенье будут прощаться с Жаком Шираком

Хмельницкая АЭС вывела энергоблок №2 в планово-предупредительный ремонт

ГБР задержало полицейского, который в пьяном состоянии сбил на остановке в Броварах трех человек

Отряд полицейских из Израиля прибыл в Умань для помощи в обеспечении правопорядка в преддверии Рош Ха-Шана

МВФ продолжит дискуссии с Украиной о новой 3-летней программе EFF в ближайшие недели

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА