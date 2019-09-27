В Киеве полиция задержала мужчину, который пытался совершить кражу из Владимирского собора

Вечером в Шевченковское управление полиции Киева поступила информация, что неизвестный пытался забраться в помещение религиозного учреждения на бульваре Тараса Шевченко.

"Правоохранители опросили заявителя, который рассказал, что ночью он услышал подозрительный шум и сразу включил свет. Охранник увидел незнакомца, который разбил окно и пытался проникнуть в помещение. После этого злоумышленник скрылся… Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, задокументировала правонарушения и изъяла записи с камер видеонаблюдения", - сообщила в пятницу отдел коммуникации полиции Киева.

Благодаря проведенному комплексу оперативных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний фигурант, который уже был ранее неоднократно судим за совершение краж и хранение наркотических веществ.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч.3 ст.15 ч.3 ст.185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины.

"Молодому человеку сообщено о подозрении и суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до шести лет лишения свободы", - говорится в сообщении.