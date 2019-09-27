События

10:53 27.09.2019

Хмельницкая АЭС вывела энергоблок №2 в планово-предупредительный ремонт

2 мин читать
Хмельницкая АЭС вывела энергоблок №2 в планово-предупредительный ремонт

Хмельницкая АЭС 27 сентября в 00:13 отключила энергоблок №2 от энергосистемы страны для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Продолжительность ремонта составит 52 суток. Планируется, что блок будет подключен к системе 18 ноября.

В течение этого периода будет проведен средний ремонт реактора и генератора, ремонт тепломеханического и электрического оборудования, а также оборудования тепловой автоматики и измерений.

Во время ремонтных работ будут осуществляться соответствующие работы с ядерным топливом, ремонт каналов систем безопасности. На системе предварительного напряжения защитной оболочки будут проводиться контрольно-профилактические работы.

Также будет проведен ремонт парогенератора, главного циркуляционного насоса, гидроемкостей системы аварийного охлаждения, цилиндра низкого давления, подогревателей высокого давления, циркуляционного насоса, арматуры реакторного и турбинного отделений.

Кроме того, запланированы мероприятия, направленные на выполнение Комплексной (сводной) программы повышения безопасности и продления сроков эксплуатации оборудования.

Таким образом, на утро пятницы в работе находятся 9 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На Хмельницкой АЭС помимо энергоблока №2 в ремонте находится и блок №1, где длятся 307-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке №1 Запорожской АЭС – 2-е сутки капитального планового ремонта, на энергоблоке №4 Ривненской АЭС – 50-е сутки среднего планового ремонта, на энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС – 30-е сутки среднего планового ремонта, на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС – 135-е сутки капитального планового ремонта.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Хмельницкая АЭС в составе двух энергоблоков (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт расположена в городе Нетишин Хмельницкой области.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #хмельницкая_аэс #ремонт #аэс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:47 23.09.2019
КПВВ "Каланчак" с 23 сентября будет осуществлять пропуск только пассажиров в связи с ремонтными работами

КПВВ "Каланчак" с 23 сентября будет осуществлять пропуск только пассажиров в связи с ремонтными работами

10:34 21.09.2019
КПВВ "Каланчак" с 23 сентября будет осуществлять пропуск только пассажиров в связи с ремонтными работами

КПВВ "Каланчак" с 23 сентября будет осуществлять пропуск только пассажиров в связи с ремонтными работами

15:26 18.09.2019
EDF не видит необходимости в приостановке работы АЭС из-за ранее выявленных проблем

EDF не видит необходимости в приостановке работы АЭС из-за ранее выявленных проблем

19:33 16.09.2019
В Станице Луганской запустили онлайн-трансляцию ремонта моста

В Станице Луганской запустили онлайн-трансляцию ремонта моста

08:44 14.09.2019
В Киеве продолжают ремонтировать дороги

В Киеве продолжают ремонтировать дороги

13:43 13.09.2019
"Укравтодор" запускает онлайн-сервис для отслеживания ремонта и состояния дорог

"Укравтодор" запускает онлайн-сервис для отслеживания ремонта и состояния дорог

10:43 10.09.2019
TEPCO, возможно, придется разбавлять загрязненную воду с Фукусимы-1 и сливать ее в океан

TEPCO, возможно, придется разбавлять загрязненную воду с Фукусимы-1 и сливать ее в океан

12:45 09.09.2019
"Укртрансгаз" выполнил 85% работ по ремонту и модернизации ГТС к отопительному сезону

"Укртрансгаз" выполнил 85% работ по ремонту и модернизации ГТС к отопительному сезону

16:45 06.09.2019
Прекращение огня на Донбассе создало условия для ремонта и обслуживания важной инфраструктуры до начала зимы – глава СММ ОБСЕ

Прекращение огня на Донбассе создало условия для ремонта и обслуживания важной инфраструктуры до начала зимы – глава СММ ОБСЕ

08:33 31.08.2019
Аэропорт "Киев" закроют в сентябре на 10 дней

Аэропорт "Киев" закроют в сентябре на 10 дней

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МВФ продолжит дискуссии с Украиной о новой 3-летней программе EFF в ближайшие недели

В Броварах автомобиль под управлением сотрудника полиции охраны въехал в остановку: погибла женщина, два человека травмированы

Боевики с полуночи семь раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен украинский военный

Миссия МВФ поддержала инициативы украинской власти - Зеленский на встрече с бондхолдерами и представителями рейтинговых агентств

Умер экс-президент Франции Жак Ширак

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве полиция задержала мужчину, который пытался совершить кражу из Владимирского собора

В Париже в воскресенье будут прощаться с Жаком Шираком

ГБР задержало полицейского, который в пьяном состоянии сбил на остановке в Броварах трех человек

Отряд полицейских из Израиля прибыл в Умань для помощи в обеспечении правопорядка в преддверии Рош Ха-Шана

МВФ продолжит дискуссии с Украиной о новой 3-летней программе EFF в ближайшие недели

Близ Белой Церкви водитель фуры, пытаясь избежать столкновения с трактором, выехал на встречку и врезался в микроавтобус, водитель и пассажир которого погибли

Боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Украина и Гренада установили дипломатические отношения

Защита свободы, верховенства закона и международной солидарности требует конкретных действий – Туск

Пристайко и Пейчинович-Бурич обсудили возвращение российской делегации в ПАСЕ и пути преодоления кризиса доверия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА