Хмельницкая АЭС вывела энергоблок №2 в планово-предупредительный ремонт

Хмельницкая АЭС 27 сентября в 00:13 отключила энергоблок №2 от энергосистемы страны для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Продолжительность ремонта составит 52 суток. Планируется, что блок будет подключен к системе 18 ноября.

В течение этого периода будет проведен средний ремонт реактора и генератора, ремонт тепломеханического и электрического оборудования, а также оборудования тепловой автоматики и измерений.

Во время ремонтных работ будут осуществляться соответствующие работы с ядерным топливом, ремонт каналов систем безопасности. На системе предварительного напряжения защитной оболочки будут проводиться контрольно-профилактические работы.

Также будет проведен ремонт парогенератора, главного циркуляционного насоса, гидроемкостей системы аварийного охлаждения, цилиндра низкого давления, подогревателей высокого давления, циркуляционного насоса, арматуры реакторного и турбинного отделений.

Кроме того, запланированы мероприятия, направленные на выполнение Комплексной (сводной) программы повышения безопасности и продления сроков эксплуатации оборудования.

Таким образом, на утро пятницы в работе находятся 9 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На Хмельницкой АЭС помимо энергоблока №2 в ремонте находится и блок №1, где длятся 307-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке №1 Запорожской АЭС – 2-е сутки капитального планового ремонта, на энергоблоке №4 Ривненской АЭС – 50-е сутки среднего планового ремонта, на энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС – 30-е сутки среднего планового ремонта, на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС – 135-е сутки капитального планового ремонта.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Хмельницкая АЭС в составе двух энергоблоков (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт расположена в городе Нетишин Хмельницкой области.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.