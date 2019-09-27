События

10:34 27.09.2019

Отряд полицейских из Израиля прибыл в Умань для помощи в обеспечении правопорядка в преддверии Рош Ха-Шана

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Отряд полицейских из Израиля прибыл в Умань для помощи в обеспечении правопорядка в преддверии Рош Ха-Шана

В Умань (Черкасская обл.) прибыли 20 полицейских из Израиля, которые будут нести службу совместно с украинскими правоохранителями в местах компактного проживания и паломничества хасидов.

Как сообщил сектор коммуникации полиции в Черкасской области, руководитель сводного отряда правоохранителей Сергей Довгий провел инструктаж перед началом службы.

По состоянию на 26 сентября в Украину прибыли более 7,2 тыс. паломников-хасидов для празднования в Умани Рош Ха-Шана - Нового 5780 года по иудейскому календарю. В этом году отмечается с вечера 29 сентября по вечер 1 октября.

Теги: #рош_ха_шана #умань #израиль
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