Близ Белой Церкви водитель фуры, пытаясь избежать столкновения с трактором, выехал на встречку и врезался в микроавтобус, водитель и пассажир которого погибли

В среду вечером в пригороде Белой Церкви произошло столкновение грузовика и микроавтобуса, которое для водителя и пассажира последнего закончилось фатально, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Киевской области.

"Мужчина, находившийся за рулем грузовика был в шоковом состоянии, но смог объяснить правоохранителям, что он проезжая вблизи с.Томиловка, внезапно заметил на близкой дистанции трактор с прицепом, без включенных габаритных огней. Как следствие, мужчина начал тормозить, чтобы избежать столкновения, однако транспортное средство занесло на встречную полосу, по которой двигался микроавтобус, пассажир которого погиб на месте происшествия, водитель - был госпитализирован в больницу, где вскоре также скончался", - сообщается в четверг на странице областного главка полиции в соцсети Фейсбук.

В полиции отметили, что грузовик от удара занесло в кювет, а тракторист уехал с места происшествия, но "вскоре группа реагирования патрульной полиции Киевщины остановила его и опросила".

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю трактора.