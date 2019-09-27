Боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"26 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия…. За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук, в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза вблизи Красногоровки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды неподалеку Новогнатовки – из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия; дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Марьинки – из автоматического гранатомета и снайперского оружия; дважды неподалеку Пищевика - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Новотроицкого и один раз неподалеку Павлополя - из стрелкового оружия; неподалеку Николаевки - из вооружения БМП, автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Также обстрелам подверглись Новолуганское, Луганское, Майское.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня….В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Водяного - из вооружения БМП и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Майского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм; вблизи Новолуганского- из миномета калибра 82 мм.", - подытожили в штабе ООС.