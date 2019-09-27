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06:26 27.09.2019

Украина и Гренада установили дипломатические отношения

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 Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко вместе с министром иностранных дел Гренады Питером Чарльзом Дэвидом подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений, а также заявил о намерении установить взаимный безвизовый режим с этой страной.

"26 сентября 2019 на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Гренады Питер Чарльз Дэвид подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Украиной и Гренадой", - говорится в сообщении, на официальном сайте МИД Украины в четверг вечером.

Теги: #гренада #украина #дипотношения
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