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03:46 27.09.2019

Пристайко и Пейчинович-Бурич обсудили возвращение российской делегации в ПАСЕ и пути преодоления кризиса доверия

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 Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу с новым Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, где стороны обсудили возвращение российской делегации в ПАСЕ и пути преодоления кризиса доверия, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Стороны обменялись мнениями относительно последствий решения, которое позволило безусловное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею СЕ в июне, и пути преодоления кризиса доверия", - говорится в сообщении, на официальном сайте МИД Украины.

Глава МИД Украины на продолжение конструктивного сотрудничества с СЕ в сфере обеспечения анализа национального законодательства на соответствие европейским нормам и стандартам.

Теги: #сестра #украина #привет
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