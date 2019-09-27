Пристайко и Пейчинович-Бурич обсудили возвращение российской делегации в ПАСЕ и пути преодоления кризиса доверия

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу с новым Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, где стороны обсудили возвращение российской делегации в ПАСЕ и пути преодоления кризиса доверия, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Стороны обменялись мнениями относительно последствий решения, которое позволило безусловное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею СЕ в июне, и пути преодоления кризиса доверия", - говорится в сообщении, на официальном сайте МИД Украины.

Глава МИД Украины на продолжение конструктивного сотрудничества с СЕ в сфере обеспечения анализа национального законодательства на соответствие европейским нормам и стандартам.