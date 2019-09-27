События

02:27 27.09.2019

Трамп в Twitter: президент Украины опроверг давление на него, это лучшее доказательство

1 мин читать
Трамп в Twitter: президент Украины опроверг давление на него, это лучшее доказательство

Президент США Дональд Трамп указывает, что слова Владимира Зеленского о том, что в телефонном разговоре между ними 25 июля на президента Украины не оказывалось никакого давления, являются лучшим доказательством в подтверждение правоты американского лидера.

"Президент Украины сказал, что я не оказывал на него давление, чтобы сделать что-то неправильное. Не может быть лучшего доказательства, чем это! Когда Байден был вице-президентом, его сын, с другой стороны, вывез миллионы долларов, сильно вооружив украинского президента (очевидно, здесь Трамп имеет в виду пятого президента Украины Петра Порошенко – ИФ). Также украл миллионы из Китая. Плохо!", - написал он в своем Twitter..

Теги: #зеленский #трамп #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:55 26.09.2019
Зеленский поблагодарил генсека ООН Гутерриша за гуманитарную поддержку граждан Украины

Зеленский поблагодарил генсека ООН Гутерриша за гуманитарную поддержку граждан Украины

23:01 26.09.2019
В Нью-Йорке Зеленский с супругой почтил память жертв террористических атак 11 сентября 2001 г.

В Нью-Йорке Зеленский с супругой почтил память жертв террористических атак 11 сентября 2001 г.

22:21 26.09.2019
Пристайко и Сийярто договорились о контакте на высшем уровне в ближайшее время

Пристайко и Сийярто договорились о контакте на высшем уровне в ближайшее время

21:52 26.09.2019
Луценко: текст жалобы офицера правоохранительных органов США является манипулятивным и не соответствует истине

Луценко: текст жалобы офицера правоохранительных органов США является манипулятивным и не соответствует истине

20:14 26.09.2019
Помпео не видит нарушений в действиях сотрудников Госдепа в ситуации с разговором Трампа и Зеленского

Помпео не видит нарушений в действиях сотрудников Госдепа в ситуации с разговором Трампа и Зеленского

19:36 26.09.2019
Миссия МВФ поддержала инициативы украинской власти - Зеленский на встрече с бондхолдерами и представителями рейтинговых агентств

Миссия МВФ поддержала инициативы украинской власти - Зеленский на встрече с бондхолдерами и представителями рейтинговых агентств

19:09 26.09.2019
Трамп в разговоре с Зеленским хвалил Луценко и хотел, чтоб тот остался в должности генпрокурора Украины - информатор

Трамп в разговоре с Зеленским хвалил Луценко и хотел, чтоб тот остался в должности генпрокурора Украины - информатор

18:39 26.09.2019
Без позиции канцлера Германии и президента Франции санкции против России были бы невозможны - Петр Порошенко

Без позиции канцлера Германии и президента Франции санкции против России были бы невозможны - Петр Порошенко

17:03 26.09.2019
Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу информатора на разговор Трампа с Зеленским

Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу информатора на разговор Трампа с Зеленским

15:08 26.09.2019
"Евросолидарность" потребует объяснений Рябошапки в Раде после публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского

"Евросолидарность" потребует объяснений Рябошапки в Раде после публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Броварах автомобиль под управлением сотрудника полиции охраны въехал в остановку: погибла женщина, два человека травмированы

Боевики с полуночи семь раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен украинский военный

Миссия МВФ поддержала инициативы украинской власти - Зеленский на встрече с бондхолдерами и представителями рейтинговых агентств

Умер экс-президент Франции Жак Ширак

Боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинских военных

ПОСЛЕДНЕЕ

США перебросят в Саудовскую Аравию батарею Patriot и около 200 военных – Пентагон

Во Франции объявили 30 сентября днем национального траура в связи с кончиной Ширака

Трамп назвал позором слушания в конгрессе из-за его разговора с Зеленским

В Броварах автомобиль под управлением сотрудника полиции охраны въехал в остановку: погибла женщина, два человека травмированы

Боевики с полуночи семь раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен украинский военный

В палате представителей США допрашивают главу нацразведки из-за скандала вокруг разговора Трампа и Зеленского

Обвиняемая в теракте в харьковском рок-пабе Ковтун отказалась обсуждать свое возможное участие в обмене

Открытие рынка земли не поддерживает 52% украинцев – соцопрос КМИС

Отмену депутатской неприкосновенности поддерживают 89% украинцев, судейской 85%, президентской 77% – соцопрос КМИС

Обвиняемая в теракте в харьковском рок-пабе хочет оправдательного приговора, прокуратура настаивает на максимальном наказании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА