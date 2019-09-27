Трамп в Twitter: президент Украины опроверг давление на него, это лучшее доказательство

Президент США Дональд Трамп указывает, что слова Владимира Зеленского о том, что в телефонном разговоре между ними 25 июля на президента Украины не оказывалось никакого давления, являются лучшим доказательством в подтверждение правоты американского лидера.

"Президент Украины сказал, что я не оказывал на него давление, чтобы сделать что-то неправильное. Не может быть лучшего доказательства, чем это! Когда Байден был вице-президентом, его сын, с другой стороны, вывез миллионы долларов, сильно вооружив украинского президента (очевидно, здесь Трамп имеет в виду пятого президента Украины Петра Порошенко – ИФ). Также украл миллионы из Китая. Плохо!", - написал он в своем Twitter..