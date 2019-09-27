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01:03 27.09.2019

США перебросят в Саудовскую Аравию батарею Patriot и около 200 военных – Пентагон

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США перебросят в Саудовскую Аравию батарею Patriot и около 200 военных – Пентагон

Американское военное командование намерено перебросить в Саудовскую Аравию около 200 военнослужащих в качестве подкреплений для борьбы против угроз с воздуха, сообщили в четверг в Пентагоне.

"Глава Пентагона Марк Эспер объявил сегодня, что США разместят следующее оборудование в королевстве (Саудовская Аравия - ИФ): одну батарею Patriot, четыре радара Sentinel и около 200 военнослужащих в качестве подкрепления", - говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

Кроме того, он сообщил, что в Пентагоне также готовы в случае необходимости направить в Саудовскую Аравию еще две батареи Patriot и одну систему THAAD. Отмечается, что окончательное решение по отправке дополнительных сил пока не принято.

В нем отмечается, что эта переброска "укрепит противовоздушную и противоракетную оборону" Саудовской Аравии по защите "важной военной и гражданской инфраструктуры".

В Пентагоне указали, что эти шаги демонстрируют приверженность США поддержке своих региональных партнеров, а также безопасности на Ближнем Востоке.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Позже глава Пентагона США Марк Эспер сообщил, что президент Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск. Эспер пояснил, что такое решение глава государства принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.

Теги: #сша #саударавия #пентагон
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