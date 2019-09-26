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23:55 26.09.2019

Зеленский поблагодарил генсека ООН Гутерриша за гуманитарную поддержку граждан Украины

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Зеленский поблагодарил генсека ООН Гутерриша за гуманитарную поддержку граждан Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем и поблагодарил его за гуманитарную поддержку граждан Украины, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Глава государства поблагодарил Генерального секретаря ООН за гуманитарную поддержку граждан Украины, пострадавших от российской агрессии", – говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины в четверг вечером.

Кроме того президент Украины призвал ООН осуществлять мониторинг нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

Теги: #президент #украина #встреча #оон
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