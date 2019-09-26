Пристайко и Сийярто договорились о контакте на высшем уровне в ближайшее время

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, во время которой стороны договорились провести встречу на высшем уровне в ближайшее время.

"Хорошая встреча с венгерским коллегой Петером Сийярто. Договорились о контакте на высшем уровне в ближайшее время. Надеюсь, что эта встреча откроет путь для решения существующих недоразумений в наших соседских отношениях" – написал Пристайко, в своем официальном аккаунте в Твиттере, в четверг вечером.